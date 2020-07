Lino Guanciale si è sposato: matrimonio segreto per l’attore (Di domenica 19 luglio 2020) Lino Guanciale è convolato a nozze in gran segreto. L’attore ha detto il fatidico sì insieme alla compagna Antonella Liuzzi a Roma, con la cura della privacy che lo contraddistingue. In passato infatti è stato bersaglio, insieme alla fidanzata, di quello che ha definito vero e proprio stalking, dopo aver postato una foto insieme. Guanciale è diventato celebre per la partecipazione a L’Allieva, in cui ha recitato al fianco di Alessandra Mastonardi, ma si è guadagnato anche l’amicizia di Vanessa Incontrada, con cui ha lavorato nella serie Non dirlo al mio capo. Lino Guanciale: nozze a Roma con Antonella L’attore si è sposato al Campidoglio con una cerimonia molto intima, come riporta il ... Leggi su thesocialpost

indiesponente : In che senso Lino Guanciale è convolato segretamente a nozze con qualcuno che non sono io nè al limite Azzurra Leonardi - Ourstarrynight3 : Lino Guanciale si è sposato. ?? Merita di essere felice per davvero insieme a sua moglie Antonella Liuzzi. La mia v… - xdumbvoices : RT @lindahogwss: non capivo tutto questo hype da parte vostra per lino guanciale sposato, anche perchè io credevo fosse sposato da anni e n… - federicomyangel : RT @_valslife: scherzi a perte va bene che si è sposato e gli auguro tutta la felicità di questo mondo ma vi prego di apprezzare lino guanc… - afrizox : RT @perchetendenza: 'Lino Guanciale': Perché si è sposato con Antonella Liuzzi in una cerimonia per pochi intimi al Campidoglio https://t.c… -