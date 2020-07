Giovanni Lindo Ferretti: "Viviamo un eterno presente che il virtuale scompone in infinite solitudini" (Di domenica 19 luglio 2020) Quest’intervista è cominciata male: “Le domande, a prima vorace occhiata, mi hanno innervosito. Rimuginavo mentre andavo alla stalla: fanculo giornalisti con i loro Salvini/Meloni e CCCP/CSI, c’è un libro e parla di cose ben più interessanti”. Da quando scrive più che cantare, Giovanni Lindo Ferretti vive appartato a Cerreto Alpi, sull’Appennino, un paese di un centinaio di persone in provincia di Reggio Emilia, dividendosi tra la casa, la Chiesa e i cavalli: “Non è una vita comoda. È una vita bella e ragionevole. Per qualcuno, anche doverosa. Continuo a stupirmi di come si possa pensare che la vita sia solo in città”. Il suo ultimo libro si chiama “Non invano” (Mondadori) e racconta ciò che ha prodotto “la tabula rasa ... Leggi su huffingtonpost

