Bimbo lasciato in Chiesa a Bari, Don Vito (Caritas): “Tanti non ce la fanno, ma provano vergogna” (Di domenica 19 luglio 2020) BARI – “Quanto accaduto stamattina fa venire a galla un bisogno sommerso che ci deve far riflettere su due aspetti. Uno riguarda la necessità che come comunità abbiamo di insegnare a saper chiedere aiuto. L’altro riguarda il nostro compito a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Serve da parte di tutti un sussulto di solidarietà alla vita”. Così, alla Dire, don Vito Piccinonna responsabile della Caritas diocesana di Bari e Bitonto commenta quanto accaduto in città stamattina dove un neonato è stato lasciato dai genitori nella culla termica vicina alla chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco. Leggi su dire

