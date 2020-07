Barcellona, Dani Alves: «Messi via? Il più grande errore della storia del club» (Di domenica 19 luglio 2020) Dani Alves, ora al San Paolo, ha parlato della situazione difficile del Barcellona e di Leo Messi Dani Alves è una delle leggende del Barcellona, ora gioca al San Paolo ma non dimentica il club blaugrana. E in una intervista a Radio Catalunya, il terzino brasiliano ha parlato del momento di caos che sta vivendo la squadra catalana. Messi via – «Non credo accadrà che Messi andrà via. È la bandiera di questo club, di questa squadra e cederlo sarebbe il più grande errore che il Barça possa fare nella sua ... Leggi su calcionews24

