Unreal Engine 5 e la sua tecnologia Nanite potrebbero gonfiare drasticamente il peso dei giochi next-gen (Di sabato 18 luglio 2020) I videogiocatori lo sanno bene: le dimensioni dei giochi moderni stanno raggiungendo cifre elevatissime. Il tanto temuto tetto dei 100GB è stato ormai superato da svariati titoli tripla-A, su PC e console.A dirla tutta, proprio in questi giorni è in atto una furiosa lotta fra giocatori e Activision, a causa delle dimensioni di Call of Duty: Modern Warfare e del suo spin-off battle royale Warzone, i quali hanno raggiunto complessivamente l'impressionante stazza di oltre 200GB, quasi mezzo hard disk base di una console.Sfortunatamente, sembra che i giochi pesanti non resteranno solo un ricordo dell'attuale generazione: lo sviluppatore Ryan Shah, CEO e Lead Programmer di Kitatus and Friends, sostiene infatti che l'Unreal Engine 5, con tutte le sue potenzialità grafiche e tecniche, contribuirà a ... Leggi su eurogamer

pcexpander : PES 2021 sarà un update di PES 2020, poi next-gen con Unreal Engine #pcexpander #cybernews #tecnologia #tecnology… - gigibeltrame : PES 2021 sarà un update di PES 2020, poi next-gen con Unreal Engine #digilosofia - ILOVEPACALCIO : PES, cambia tutto: Konami sceglie Unreal Engine 5 per il debutto su PS5 e Xbox Series X - Ilovepalermocalcio - infoitscienza : PS5, Xbox Series X e Unreal Engine 5 con il sistema di illuminazione Lumen che punta ai 60 fps - TheUncleDrewJr : RT @JVC_PESForum: Leo Messi version Unreal Engine #PES2022 #PS5 -