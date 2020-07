Trovato un cadavere sulla spiaggia a Ostia. Era vestito e non aveva i documenti (Di sabato 18 luglio 2020) Il cadavere di un uomo dall’apparente età di 40/45 anni è stato Trovato nella notte in spiaggia a Ostia. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 2 all’altezza di Lungomare Vespucci nei pressi di uno stabilimento. L’uomo, riverso nell’acqua sul bagnasciuga, era vestito e non aveva documenti. sulla vicenda indaga la polizia.Da una prima ispezione è emerso che sarebbe morto da poche ore. Il corpo, su cui non sono stati riscontrati segni di violenza, giaceva in acqua proprio sulla riva. Indaga la polizia. Leggi su huffingtonpost

