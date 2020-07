Solskjaer: «Ora la finale, poi penseremo al quarto posto…» – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato della lotta per qualificarsi in Champions League Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale finale di FA Cup contro il Chelsea. «Non si può scegliere, bisogna giocare una gara alla volta. Questa è una grande occasione per arrivare in finale, siamo a un passo. È a Wembley. Ora ci concentriamo solo sulla FA Cup. Un trofeo è una cosa importante per un calciatore e per una squadra. Il nostro principale obiettivo è arrivare in finale, poi penseremo al West Ham e al Leicester». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

_alex91_ : Solskjær si è dimostrato più intelligente di molti che qui si credono grandi esperti di calcio e dei geni incompres… - zazoomnews : Manchester United Solskjaer: “Incrociare l’Inter in Europa League? Magari non vediamo l’ora di giocare” -… - sportface2016 : #ManchesterUnited, il tecnico Ole Gunnar #Solskjaer commenta i sorteggi di Europa #League - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Solskjaer: 'Europa League? Potremmo giocare contro Young e Lukaku. Non vediamo l'ora' - - fcin1908it : Solskjaer: 'Europa League? Potremmo giocare contro Young e Lukaku. Non vediamo l'ora' - -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer Ora Solskjaer: «Ora la finale, poi penseremo al quarto posto…» – VIDEO Calcio News 24 Solskjaer: «Ora la finale, poi penseremo al quarto posto…» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United ... Questa è una grande occasione per arrivare in finale, siamo a un passo. È a Wembley. Ora ci concentriamo solo sulla FA Cup. Un trofeo è una ...

Solskjaer mette un record nel mirino, i boys di Lampard in cerca di conferme

Red Devils e Blues si affronteranno a Wembley domenica 19 luglio alle ore 19.00. I primi vengono da un successo ... Per quanto riguarda i ragazzi di Solskjaer, un altro espediente per rendere al ...

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United ... Questa è una grande occasione per arrivare in finale, siamo a un passo. È a Wembley. Ora ci concentriamo solo sulla FA Cup. Un trofeo è una ...Red Devils e Blues si affronteranno a Wembley domenica 19 luglio alle ore 19.00. I primi vengono da un successo ... Per quanto riguarda i ragazzi di Solskjaer, un altro espediente per rendere al ...