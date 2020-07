Quell’ansia che sale per tutte le cose incompiute (Di sabato 18 luglio 2020) Gli esperti lo definiscono effetto Zeigarnik, ed è la sensazione poco piacevole che tutte abbiamo provato ogni qualvolta abbiamo lasciato qualcosa a metà. Quell’ansia che sale, che avvolge e coinvolge tutti i nostri sensi, ogni volta che ci fermiamo a pensare a quello che non abbiamo fatto. E non è una cosa che viene dal cuore, o dall’anima affaticata dai rimorsi e dai rimpianti, è il nostro cervello questa volta a dirci che le cose a metà non gli piacciono. L’effetto Zeigarnik ci ricorda che al cervello non piace ricevere informazioni ambigue o imprecise, questo spiega il fastidio che proviamo ogni volta che ci troviamo in mezzo a situazioni che non riusciamo a spiegare. Per lo stesso motivo, ci ritroviamo a prestare molta più attenzione alle azioni che abbiamo lasciato ... Leggi su dilei

