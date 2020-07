Parma, D’Aversa: “Contro la Sampdoria voglio vedere determinazione e cattiveria” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sicuramente c’è bisogno di fare punti. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda i risultati perché veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei partite quindi è un campanello d’allarme: ognuno di noi deve avere l’orgoglio e lo stimolo, oltre che di onorare questa maglia, di far sì che si faccia qualcosa per uscire da questa situazione. Mi auguro che ci siano la voglia, la determinazione e la cattiveria di portare a casa un risultato perché stiamo avendo un trend post-lockdown che potrebbe andare a rovinare tutto quello che di buono si è fatto prima. Per uno sportivo deve esserci l’orgoglio di uscire da questa situazione“. Queste le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del ... Leggi su sportface

sportli26181512 : #Parma, D'Aversa: 'Sampdoria? C'è bisogno di fare punti': Il tecnico: 'Veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei… - sportface2016 : #Parma, D'Aversa: 'Siamo in una situazione di emergenza. Ognuno di noi deve avere l’orgoglio e lo stimolo di far sì… - Pall_Gonfiato : Verso #ParmaSampdoria: le parole di #DAversa - sportparma : D’AVERSA: «Siamo in emergenza, ma niente alibi» - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Kucka e Cornelius out. Bruno Alves e il minutaggio di Inglese...': Alla vigilia di Parma-Sampdori… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Pagamento Imu, troppe disparità da Comune a Comune ParmaPress24