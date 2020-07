Joshua Ray Walker “Glad You Made It” | Recensione (Di sabato 18 luglio 2020) Joshua Ray Walker è un omone con una voce alta e solitaria e canzoni sincere che, con Glad You Made It, sta rapidamente salendo le classifiche della musica country indipendente. Un cantautore e un musicista con una testa piena di parole e un cuore pieno di blues, riflessioni, yodel, che con questo nuovo album potrebbe dare una svolta alla sua giovane carriera. La musica country è ciò che troverai su Glad You Made It, e in dosi abbondanti. In “Bronco Billy’s” con la chitarra in acciaio di Adam Kurtz, e poi il violino , con interazione di chitarra acustica di “Play You A Song”. Ma per scuotere veramente l’ascoltatore, Joshua Ray interagisce anche con un po ‘di rock serio, apparendo prima attraverso i toni di Mark Knopfler di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Joshua Ray I nuovi fumetti Marvel Comics annunciati da Panini Fumettologica