F1, GP Ungheria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Bottas il più veloce (Di sabato 18 luglio 2020) Valtteri Bottas registra il giro veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio d’Ungheria. È il finlandese a chiudere l’ultima sessione prima della qualifica in vetta alla classifica tempi in 1’15″437 con soli 42 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per una sorprendente Racing Point guidata da Sergio Perez, piazzatosi dietro le Mercedes con soli 161 millesimi di gap. Ottimo, invece, l’approccio della Ferrari con Charles Leclerc in quarta posizione a +0″344 mentre Sebastian Vettel chiude con l’ottavo tempo a +0″914. Appuntamento alle ore 15:00 con la qualifica che formerà la griglia di partenza e assegnerà la terza pole position ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Che tipo di lavoro è stato svolto dalla @ScuderiaFerrari nelle libere ?? Promossi e rimandati della giornata di oggi… - SkySportF1 : #Vettel e @Charles_Leclerc ottimisti dopo il venerdì di libere a Budapest #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - infoitsport : F1, GP Ungheria 2020: Ferrari per proseguire il percorso di crescita in qualifica - sportface2016 : #HungarianGP | #Bottas il più veloce nelle #FP3, #Leclerc quarto: la classifica tempi -