Dani Alves: «Messi non andrà via. Arthur? Era il nuovo Xavi» (Di sabato 18 luglio 2020) Dani Alves ha parlato del futuro di Messi al Barcellona e dell’arrivo di Arthur alla Juventus: le sue dichiarazioni Dani Alves ha affrontato diversi temi legati al mondo Barcellona ai microfoni di Radio Catalunya. Le dichiarazioni dell’ex Juventus. BARCELLONA – «Il Barcellona ha sempre acquistato buoni giocatori, che hanno capito la filosofia di gioco. È importante capirsi con i compagni di squadra. C’è stato un cambiamento in questo senso, l’ho notato dall’esterno. Vedo tutte le partite e manca quell’identità tipica di una squadra dominante, così la gente non si diverte». CAMP NOU INTITOLATO A Messi – «È un vincente nato, non gli piace perdere ed è normale ... Leggi su calcionews24

Dani Alves esalta Messi: “Dovrebbero intitolargli il Camp Nou”

Il ko contro l’Osasuna ha scatenato il pandemonio nell’ambiente blaugrana. Messi nel post gara ha usato parole dure per descrivere il momento negativo vissuto dal Barça dopo la ripresa del campionato.

