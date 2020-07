Covid, il tampone conferma positività ufficiale giudiziario: sanificati i locali (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto confermata anche dal tampone la positività emersa ieri dal controllo sierologico dell’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello di Salerno. Stamattina l‘Asl ha provveduto alla sanificazione dei locali e lunedì gli uffici potranno essere regolarmente aperti. Intanto si stanno facendo i tamponi ai contatti dell’uomo. Un altro positivo è emerso ieri sera, legato dell’autista di Capaccio. Al momento non vi sono ulteriori positivi riscontrati. L'articolo Covid, il tampone conferma positività ufficiale giudiziario: sanificati i locali proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

