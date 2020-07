Brescia Spal, i convocati di Diego Lopez: out Cistana, Bisoli e Ndoj (Di sabato 18 luglio 2020) Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro la Spal: fuori Cistana, Bisoli, Ndoj Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro la Spal. Rimangono indisponibili Cistana, Bisoli e Ndoj. Portieri: Joronen, Andrenacci. Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor ,Papetti, Martella, Mangraviti, Semprini. Centrocampisti: Tonali, Spalek, Zmrhal, Bjarnason, Dessena, Viviani. Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Ghezzi, Skrabb. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

