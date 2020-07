Aerei a pilotaggio remoto più sicuri con il progetto “Samas” (Di sabato 18 luglio 2020) Si chiama Samas-Shm (Application to Remotely Piloted Aircraft Systems - Structural Health Monitoring) ed è un progetto triennale, iniziato nel 2017, del Politecnico di Milano per lo sviluppo di Aerei a pilotaggio remoto più sicuri e performanti, con un numero crescente di applicazioni in ambito militare e civile. Si tratta di un sistema di monitoraggio strutturale in real-time con una rete di sensori, incentrato sulla diagnosi e la prognosi di strutture in materiale composito.Ne ha parlato ad askanews il responsabile scientifico del progetto, Marco Giglio, docente di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine del Politecnico di Milano. "Abbiamo messo a punto un sistema di monitoraggio in grado di effettuare due diverse operazioni - ha spiegato - la prima: un ... Leggi su ilfogliettone

(askanews) – Si chiama Samas-Shm (Application to Remotely Piloted Aircraft Systems – Structural Health Monitoring) ed è un progetto triennale, iniziato nel 2017, del Politecnico di Milano per lo ...

