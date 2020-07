Volosumarte in radio con “Puramente casuale” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Puramente casuale” è il nuovo singolo dei Volosumarte, esperimento nato a Roma dall’incontro tra Martina Catalfamo e Francesco Santalucia “Puramente Casuale” è per tutte quelle volte che davanti alle coincidenze ti sei chiesto se fossero veramente causali, per tutti gli incontri inaspettati che ti hanno cambiato la vita, per tutte le volte che, interrogandoti sull’universo,… L'articolo Volosumarte in radio con “Puramente casuale” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

