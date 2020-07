Tina Turner: “What’s Love Got To Do With It” remix (Di venerdì 17 luglio 2020) Ve l’avevamo già annunciato qualche giorno fa, quando Kygo e Tina Turner lo resero noto sui social e oggi, 17 luglio 2020, il remix di What’s Love Got to Do With It è finalmente disponibile. La hit di Tina Turner, vincitrice di un Grammy nel 1984, vede nuova vita grazie a Kygo. Non ancora trentenne, il dj e produttore norvegese ha già all’attivo vari progetti che lo rendono celebre in tutto il mondo. Tra i suoi remix più famosi ricordiamo, ad esempio, Younger, con più di 63 milioni di visualizzazioni su youtube, I see the fire di Ed Sheeran e Midnight dei Coldplay. Kygo e Tina Turner, insieme nella foto promozionale del brano. Con le sue sonorità pop, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

DrugoMerlino : RT @andrea516188: Quanto mi irrita la voce di Alessandra Amoroso. Che cazzo avrà da urlare ogni volta, mica sei Tina Turner. - RadioR101 : #R101News: guarda il video su - moneymakerfirst : Tina Turner & Eros Ramazzotti - Cose Della Vita Live - Munich 1998 (HD 7... - RCN_101 : Tina Turner torna con il remix di - RollingStoneita : Il DJ e produttore norvegese aveva già ottenuto un grande successo con la sua versione di 'Higher Love' di Whitney… -