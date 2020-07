Stoccata dell’ex Juve: “Colpa dei giocatori. Ramsey e Rabiot? Devono darsi una svegliata” (Di venerdì 17 luglio 2020) TACCHINARDI JuveNTUS- Alessio Tacchinardi, storica bandiera della Juventus, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’andamento altalenante della Juventus. Indice puntato sui giocatori: “Pensavo potesse essere il gioco chiesto da Sarri, ma mi sono convinto che sono i giocatori a non rendere come dovrebbero. E’ più colpa loro: fanno 20’, poi staccano la spina”. Tacchinardi Juventus, Stoccata contro i giocatori L’ex Juventus ha poi aggiunto: “In difesa non vedo l’adrenalina che ti dà il marcare a uomo: cala la tensione e prendono gol assurdi. E poi il centrocampo viaggia a ritmi ... Leggi su juvedipendenza

La7tv : #inonda Autostrade, la stoccata dell'ex ministro Danilo #Toninelli: '#Benetton? Famiglia di prenditori, non imprend… - Giuggio72684862 : RT @La7tv: #inonda Autostrade, la stoccata dell'ex ministro Danilo #Toninelli: '#Benetton? Famiglia di prenditori, non imprenditori' https:… - Europeo91785337 : RT @La7tv: #inonda Autostrade, la stoccata dell'ex ministro Danilo #Toninelli: '#Benetton? Famiglia di prenditori, non imprenditori' https:… - marino29b : RT @La7tv: #inonda Autostrade, la stoccata dell'ex ministro Danilo #Toninelli: '#Benetton? Famiglia di prenditori, non imprenditori' https:… - stdara3 : RT @La7tv: #inonda Autostrade, la stoccata dell'ex ministro Danilo #Toninelli: '#Benetton? Famiglia di prenditori, non imprenditori' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Stoccata dell’ex Aspi: Di Battista, 'controllo Stato saltato con Draghi direttore generale Tesoro' Affaritaliani.it