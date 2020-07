Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali (Di venerdì 17 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Pescara-Frosinone, match di serie B valido per la trentacinquesima giornata in programma alle 18:45: Pescara (3–4-2–1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Memushaj, Kastanos, Balzano; Clemenza, Pucciarelli; Maniero. Frosinone (3–5–2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Rohden, Haas, Tribuzzi, Beghetto; Ciano, Dionisi. FOTO: Sito ufficiale Frosinone L'articolo Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

bsportsfan_com : #ItalySerieB Pescara v Frosinone - sportface2016 : #SerieB La diretta live di Pescara-Frosinone: aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 18:45 - zazoomblog : Pescara-Frosinone (venerdì ore 18:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Pescara-Frosinone #(venerdì #18:45… - SportsL46196451 : Pescara vs Frosinone Serie B - sportli26181512 : Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: le scelte di Sottil e Nesta: Sono state ufficializzate le formazioni di… -