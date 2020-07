MotoGP, Marquez il più veloce nella FP1. Vinales e Crutchlow in scia (Di venerdì 17 luglio 2020) MotoGP, il resoconto delle prove libere del GP di Spagna. Marquez il più veloce nella FP1. JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Si è conclusa la prima sessione delle prove libere del GP di Spagna, primo appuntamento con il Mondiale di MotoGP. Il più veloce è stato Marc Marquez davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow. 19 riders covered by a single second!!! @marcMarquez93 sets the pace in FP1 with @mvkoficial12 and @calCrutchlow hot on his heels! #SpanishGP pic.twitter.com/EzJjDbltky— MotoGP (@MotoGP) July 17, 2020Il resoconto della FP1 Subito Marquez davanti a tutti. nella prima sessione ... Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : I risultati dopo la prima sessione di test: Marquez ancora davanti, sorpresa Valentino! #SkyMotori #MotoGP - rtl1025 : ?? #MotoGP, Max #Biaggi, #Quartararo e #Viñales cercheranno di scalzare il re Marc #Marquez - GioeleZago : Sogno Alex Marquez che quest’anno ruba il titolo a Marc Marquez #MotoGP - it_mainsport : Prima sessione ufficiale del Mondiale 2020 della #MotoGP con le #FP1 sul circuito di #JerezTest ed è subito Marc… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: MotoGp, Marc Marquez fa subito la voce grossa a Jerez: sue le prime libere -