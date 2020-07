Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 luglio 2020: numeri e combinazione vincente (Di venerdì 17 luglio 2020) Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto . Il jackpot è di 14,1 milioni di euro. Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di Oggi 16 luglio 2020: estrazioni SuperEnaLotto Lotto 10eLotto serale Prossima Estrazione Estrazione Precedente estrazioni del SuperEnaLotto Sestina vincente: 35 39 40 64 67 75 Jolly: 74 Superstar: 5 Quote SuperEnaLotto • 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 7 vincitori totalizzano 21.682,66 € • 3 punti: 14405 vincitori totalizzano 32,30 € • 2 ... Leggi su quifinanza

Sfugge il 6 nell'estrazione del giovedì del Superenalotto. Premiati 7 punti 5. Nell'estrazione del giovedì del Superenalotto non viene centrato nessun 6. Sfugge anche il 5+, mentre sono 7 i punti 5 a ...Ancora un concorso fortunato per il Piemonte al SuperEnalotto. Nell’appuntamento di giovedì 16 luglio è stato centrato un “5” da 21.682,66 euro a Gassino Torinese (TO): la schedina vincente è stata co ...