È morto Gianfranco Anedda: fu capogruppo di An alla Camera e sottosegretario alla Giustizia (Di venerdì 17 luglio 2020) Bisognava averlo conosciuto Gianfranco Anedda. Se qualcuno avesse mai cercato la negazione dello stereotipo “legge e ordine“, in lui l’avrebbe certamente trovata. Come in Lillo Valensise, classe 1921, o in Pinuccio Tatarella, della sua stessa generazione. Tutti e tre capigruppo alla Camera di Alleanza Nazionale. E il ruolo, si sa, fa l’uomo. Quello di capogruppo – in altre epoche non necessariamente remote – racchiudeva un po’ tutte le funzioni e le finzioni. Guida, custode, organizzatore, mediatore, motivatore e persino confessore. Non richiedeva il classico fisico bestiale, ma certamente esperienza, tratto, carisma e quel tanto di fiuto per annusare per tempo su chi o cosa stesse per abbattersi il vento alzato dai dibattiti ... Leggi su secoloditalia

