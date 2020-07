CdM - Lille costretto a cedere in breve tempo Osimhen e Gabriel: situazione finanziaria complessa (Di venerdì 17 luglio 2020) L'affare Osimhen si intreccia anche con obblighi fiscali a cui il Lille deve assolvere in breve tempo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riassume così la situazione. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : CdM - Accordo blindato tra ADL e Lille per 60 mln, Napoli resta in netto vantaggio per Osimhen #calciomercato - SiamoPartenopei : CdM - Accordo blindato tra ADL e Lille per 60 mln, Napoli resta in netto vantaggio per Osimhen - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdM – Osimhen, l’agente prende tempo aspettando la Premier:… - tuttonapoli : CdM - Accordo blindato tra ADL e Lille per 60 mln, Napoli resta in netto vantaggio per Osimhen - news24_napoli : Osimhen-Napoli, ADL pronto ad investire 55 milioni di euro più… -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Lille CdM - Accordo blindato tra ADL e Lille per 60 mln, Napoli resta in netto vantaggio per Osimhen Tutto Napoli CdM - Lille costretto a cedere in breve tempo Osimhen e Gabriel: situazione finanziaria complessa

L'affare Osimhen si intreccia anche con obblighi fiscali a cui il Lille deve assolvere in breve tempo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riassume così la situazione. "Il Li ...

CdM - Accordo blindato tra ADL e Lille per 60 mln, Napoli resta in netto vantaggio per Osimhen

Tra De Laurentiis e Lopez l’accordo è blindato. Questa la certezza del Corriere del Mezzogiorno nella trattativa per portare in azzurro l'attaccante Victor Osimhen. Il quotidiano spiega i termini dell ...

L'affare Osimhen si intreccia anche con obblighi fiscali a cui il Lille deve assolvere in breve tempo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riassume così la situazione. "Il Li ...Tra De Laurentiis e Lopez l’accordo è blindato. Questa la certezza del Corriere del Mezzogiorno nella trattativa per portare in azzurro l'attaccante Victor Osimhen. Il quotidiano spiega i termini dell ...