Autostrade, Misiani: 'L'accordo non è statalismo, va a tutela dell'interesse pubblico' (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, ha dichiarato in un'intervista all'Eco di Bergamo: "Autostrade sono un bene comune e un'infrastruttura strategica per il Paese. L'accordo con l'ingresso di ... Leggi su globalist

globalistIT : Autostrade, Misiani: 'L'accordo non è statalismo, va a tutela dell'interesse pubblico' - classcnbc : Per uscire dalla crisi del #coronavirus serve mobilitare tutte le risorse pubbliche e private del Paese.… - MianiAttilio : Pensioni, Misiani: 'Quota 100 non si tocca fino al 2021' - Autostrade, piano da 3,4 miliardi che non piace ai 5S -… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Misiani Autostrade, Misiani: "L'accordo non è statalismo, va a tutela dell'interesse pubblico" Globalist.it Autostrade, Misiani: "L'accordo non è statalismo, va a tutela dell'interesse pubblico"

Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, ha dichiarato in un'intervista all'Eco di Bergamo: "Autostrade sono un bene comune e un'infrastruttura strategica per il Paese. L'accordo con l'ingresso di ...

Cdm notturno su Autostrade, due ipotesi ma governo ancora diviso

Roma, 14 lug. (askanews) – Un Consiglio dei ministri notturno per chiudere (forse) il dossier Autostrade. La seduta, che inizialmente era prevista questa mattina alle 11, è slittata alle 22 e si preve ...

Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, ha dichiarato in un'intervista all'Eco di Bergamo: "Autostrade sono un bene comune e un'infrastruttura strategica per il Paese. L'accordo con l'ingresso di ...Roma, 14 lug. (askanews) – Un Consiglio dei ministri notturno per chiudere (forse) il dossier Autostrade. La seduta, che inizialmente era prevista questa mattina alle 11, è slittata alle 22 e si preve ...