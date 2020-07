Aspi: A14 E A16, ripristinata viabilità su due corsie per senso di marcia entro luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sulle autostrade A14 e A16. La rilevante novità giunge a seguito del provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l’attuale assetto dei cantieri sulle tratte interessate. In questo modo sarà possibile garantire al traffico le due corsie preesistenti per senso di marcia, spiega Autostrade per l’Italia in una nota. Le Direzioni di Tronco di Pescara e di Cassino di Aspi avvieranno immediatamente i lavori necessari per ampliare le corsie, riducendo sensibilmente i disagi sulla ... Leggi su quifinanza

