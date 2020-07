Allarme della Dia: 'Per le mafie possibile boom di guadagni dopo il coronavirus' - Droga e giochi i 'settori' più redditizi (Di venerdì 17 luglio 2020) La 'paralisi economica' provocata dal coronavirus può aprire alle mafie 'prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico'. A ... Leggi su tgcom24.mediaset

Per mafie possibile boom di guadagni dopo Covid, la scarcerazione dei boss e le mani dei clan sui giochi nella Relazione semestrale della Dia

Roma - La "paralisi economica" provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie "prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contes ...

Assopellettieri lancia l’allarme: "Restiamo uniti contro la crisi"

Uniti per superare la crisi. È questo il messaggio che lancia Assopellettieri – come riporta il magazine La Conceria – invitando tutti i player del segmento agli Stati Generali della Pelletteria Itali ...

