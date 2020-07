Addio Milik, dietro la voglia di andar via ci sarebbe anche la moglie? (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella prossima stagione il Napoli, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Arek Milik. L’attaccante polacco, infatti, ha rifiutato la proposta contrattuale di Aurelio De Laurentiis ed ha chiesto di essere ceduto ad una nuova squadra. L’ultima interessante novità dietro la voglia di andar via da parte di Milik è arrivata nelle ultime ore da … L'articolo Addio Milik, dietro la voglia di andar via ci sarebbe anche la moglie? Leggi su dailynews24

MarcoBobbygoal : @EdoardoMecca1 Premessa: ieri, a Juventubus, le tue espressioni quando venivano nominati Milik e Locatelli erano da… - Diego31883 : RT @GoalItalia: Zero tiri in #BolognaNapoli ?? Milik si è smarrito ??? [@cladam86] - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Zero tiri in #BolognaNapoli ?? Milik si è smarrito ??? [@cladam86] - GoalItalia : Zero tiri in #BolognaNapoli ?? Milik si è smarrito ??? [@cladam86] - sscalcionapoli1 : Rai - Milik e Allan al passo d'addio: ecco chi sono i club in pole per i due azzurri #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Milik Addio Milik, dietro la voglia di andar via ci sarebbe anche la moglie? DailyNews 24 Calciomercato Milan, insidia Napoli: ritorno sul bomber

Non c’è ancora la fumata bianca in casa Napoli per l’acquisto di Osimhen dal Lille. L’addio di Milik è ormai scontato e agli azzurri serve un nuovo attaccante come il pane. Il club campano non vuole ...

Napoli, a Bologna i titolari tradiscono Gattuso

Napoli, 16 luglio 2020 - Escono le riserve, entrano i titolari e il Napoli scompare: non è il ritornello di una canzone sanremese, ma la trama insolita e inaspettata della prova degli azzurri a Bologn ...

Non c’è ancora la fumata bianca in casa Napoli per l’acquisto di Osimhen dal Lille. L’addio di Milik è ormai scontato e agli azzurri serve un nuovo attaccante come il pane. Il club campano non vuole ...Napoli, 16 luglio 2020 - Escono le riserve, entrano i titolari e il Napoli scompare: non è il ritornello di una canzone sanremese, ma la trama insolita e inaspettata della prova degli azzurri a Bologn ...