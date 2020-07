“Uomini e Donne in onda solo due volte alla settimana a settembre, al suo posto Can Yaman”. Ma è una fake news (Di giovedì 16 luglio 2020) Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che da settembre Uomini e Donne (sia il Trono Classico che quello Over) avrebbe subito un drastico ridimensionamento, andando in onda solo due giorni a settimana anziché dal lunedì al venerdì, per lasciare spazio a Can Yaman e alla sua soap Daydreamer – Le ali di un sogno, che sta riscuotendo un grande successo. Come hanno tenuto a precisare i ben informati su Twitter, nulla di tutto ciò è vero e non ci sarà nessuno stravolgimento dei palinsesti di Canale 5 il prossimo autunno anche perché la soap dell’attore turco è composta da 51 puntate che stanno già andando in onda, quindi terminate quelle non avrà un seguito (al momento). L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

