Twitter hackerato per Elon Musk, Bill Gates e altri: c’è già un colpevole? (Di giovedì 16 luglio 2020) La notte che è appena trascorsa ha visto la compromissione di numerosi profili social a seguito di Twitter hackerato. E parliamo di veri e propri big della comunicazioni e non solo, visto che i nomi coinvolti sono stati parecchio altisonanti. Da Elon Musk a Bill Gates, passando per il candidato alla carica di Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. Sono solo tre (di una lista ben più lunga) dei malcapitati che hanno visto i propri profili sul noto social network divenire parte integrante di una vera e propria truffa. Twitter hackerato, la maxi truffa coinvolge il social network Nomi altisonanti quelli coinvolti nella notte su Twitter hackerato nella popolare truffa dei Bitcoin, che ha ... Leggi su optimagazine

