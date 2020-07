Truffa Bitcoin, hackerati i profili Twitter di Biden, Musk, Bezos e Gates (tra gli altri) (Di giovedì 16 luglio 2020) San Francisco, 16 lug – Il più grande attacco hacker a Twitter colpisce gli account dei big americani, dall’ex presidente Barack Obama allo sfidante dem di Trump Joe Biden, dal ceo di Tesla Elon Musk al patron di Amazon Jeff Bezos, fino al fondatore di Microsoft Bill Gates. Ma anche i profili dell’sindaco di New York Michael Bloomberg, di Apple, Uber e tanti altri altri. Nel mirino degli hacker anche celebrità come Kanye West, che ha appena annunciato il ritiro della sua (debole) candidatura per la presidenza degli Stati Uniti. E’ la più imponente violazione del sistema di sicurezza del social media con sede a San Francisco. La Truffa Bitcoin: “Spedite mille dollari e ... Leggi su ilprimatonazionale

disinformatico : È in corso un furto massiccio di account Twitter. Compromesso anche quello di @elonmusk oltre a quelli di molti exc… - trash_italiano : Tutti i seguenti account sono stati appena hackerati per sponsorizzare una truffa con Bitcoin ?? - Bill Gates - Elo… - RaiNews : Truffa #Bitcoin - mvolpi65 : #Twitter nella bufera: hackerati account di #Bezos, #Gates, #Musk per truffa #Bitcoin - - Giacinto_Bruno : RT @IlPrimatoN: Il più grande attacco informatico a Twitter è (apparentemente) una truffa Bitcoin: 'Inviatemi mille dollari e ve li raddopp… -