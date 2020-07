Tottenham, Mourinho: “A Klopp e Guardiola non chiedete nulla sulle scelte tecniche” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il solito José Mourinho. L’allenatore del Tottenham nel corso di una conferenza stampa ha risposto in maniera piccata a una domanda innocua legata ad alcune scelte tecniche del tecnico portoghese nel corso dell’ultima partita degli Spurs vinta contro il Newcastle: “Questo genere di domande le fai solo a me, ma non le fai a Frank Lampard, a Klopp, a Guardiola o ad altri allenatori delle grandi squadre. Se Lampard fa giocare Pulisic non gli chiedi perché ad esempio non gioca Odoi. Se Pep lascia Bernardo Silva in panchina non gli chiedi il motivo. Sembra che io sia l’unico allenatore che deve far giocare 15 giocatori dall’inizio. O sono l’unico allenatore che non ha il diritto di avere buoni giocatori in panchina”. Leggi su sportface

A poche ore dalla decisione del TAS, definita da lui stesso ‘vergognosa‘, che ha salvato il Manchester City dall'esclusione dalle coppe per il presunto mancato rispetto del Fair Play Finanziario, José ...

Gli Spurs non sbagliano e mettono nel mirino i Wolves. Il Manchester City vince anche sul campo

Il Tottenham porta a casa tre punti fondamentali per il sesto posto. I ragazzi di Mourinho battono senza particolari problemi il Newcastle. Una vittoria convincente per gli Spurs, bravi a rispondere i ...

