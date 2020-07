Temptation Island 2020, puntata 16 Luglio 2020, dove guardare la replica in tv e streaming (Di giovedì 16 luglio 2020) La nuova edizione di Temptation Island, in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, sta toccando picchi di share molto interessanti e, come da programma, si assesta intorno all’idea di trasformarsi nell’evento televisivo estivo del 2020. Anticipato da una grande voglia di news su protagonisti e tentatrici e tentatori, da parte del pubblico, il noto reality dei sentimenti e delle tentazioni è sempre più apprezzato. A condurre il reality, come noto e è Filippo Bisciglia. Il 16 Luglio 2020 in occasione della terza puntata, il pathos intorno al reality è ancora più cresciuto. Ma per chi non potesse vederla? C’è la possibilità di seguire ... Leggi su italiasera

sophia23s1 : E stasera Temptation Island, pronti a commentare #circozzi - italiaserait : Temptation Island 2020, puntata 16 Luglio 2020, dove guardare la replica in tv e streaming - BlogUomini : Giulia Cavaglia e Francesco Sole a Temptation Island? I primi indizi. - ItaTvfan : Giulia Cavaglia e Francesco Sole a Temptation Island? I primi indizi. - Alessan21200188 : Cosa ne pensate di Temptation Island? Preferite gli anni precedenti rispetto a quest'anno? #TEMPTATIONISLAND #TempationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Manila si lascia andare, Lorenzo poi si dispera: "Pensavo fosse amore..." ilGiornale.it Temptation Island: anticipazioni terza puntata, stasera 16 Luglio

E’ prevista per stasera la terza puntata di questa ottava edizione di Temptation Island ma dalle anticipazioni già promette grosse sorprese: come andrà il falò di Valria e Ciavy? Nonostante la paura c ...

“Voleva tornare con me prima e dopo il programma”. Temptation Island, la confessione shock dell’ex moglie di un protagonista

A poche ore dalla terza puntata di Temptation Island 7, l’ex moglie di un protagonista rompe il silenzio e rilascia delle dichiarazioni incendiarie su una delle coppie. Lui, lei, l’altra. Nel sotterra ...

E’ prevista per stasera la terza puntata di questa ottava edizione di Temptation Island ma dalle anticipazioni già promette grosse sorprese: come andrà il falò di Valria e Ciavy? Nonostante la paura c ...A poche ore dalla terza puntata di Temptation Island 7, l’ex moglie di un protagonista rompe il silenzio e rilascia delle dichiarazioni incendiarie su una delle coppie. Lui, lei, l’altra. Nel sotterra ...