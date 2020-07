Sarriout: esplode la rabbia dei tifosi bianconeri contro l’allenatore (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarriaout è topic trend su twitter in queste ore: esplode la rabbia dei tifosi bianconeri dopo il pareggio 3-3 con il Sassuolo. La Juve è imbarazzante. L’ex mister del Napoli ammette che la squadra fatica a trovare “continuità. Abbiamo momenti buonissimi e altri di passività, sono difficili da capire”. E ammette che ci sono squadre che oggi “vivono momenti straordinari, vedi l’Atalanta”. Maurizio Sarri, dopo il pareggio per 3-3 con il Sassuolo, finisce sul banco degli imputati. Per il mister bianconero lo scudetto è un “discorso” che “lascia il tempo che trova”. “Un obiettivo o lo centri o non lo centri, le probabilità non contano niente. Bisogna fare 9 punti nelle prossime partite, non dobbiamo pensare al ... Leggi su laprimapagina

