Roy Paci a Matteo Salvini dopo le parole sul nubifragio a Palermo: “Miserabile. Le nostre lacrime siano per lei gocce di tortura cinese” (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è confermata la notizia trapelata ieri secondo cui a Palermo, a causa del violento nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città, siano decedute due persone. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro nel sottopasso in via Da Vinci che si è allagato a causa delle forti piogge. “Nessuna vittima è stata accertata dai sommozzatori” hanno dichiarato le autorità. La città ha vissuto e vive ancora momenti di terrore. “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua”, ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. Pronta la risposta di Roy Paci, il musicista siciliano famoso in tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano

