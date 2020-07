Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia insieme su Rai1: serata-evento contro violenza sulle donne (Di giovedì 16 luglio 2020) Tre grandi donne si uniscono per un evento su Rai1 contro la violenza sulle donne. Si tratta di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia che saranno le protagoniste di una serata speciale in programma il prossimo 25 novembre, proprio nel giorno in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le... L'articolo Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia insieme su Rai1: serata-evento ... Leggi su blogtivvu

