Le previsioni meteo di venerdì 17 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 17 luglio – Al Nord addensamenti compatti e rovesci sparsi. Al Centro condizioni di marcata instabilità, nuvole e schiarite al Sud. Le previsioni meteo di venerdì 17 luglio – Condizioni di marcata instabilità al Centro e al Nord con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Nord – Rovesci anche a carattere temporalesco sull’Emilia Romagna, nuvole sui rilievi alpini Addensamenti compatti e rovesci a carattere temporalesco sull’Emilia Romagna, nuvole sparse sul resto del settore con precipitazioni sulle Alpi. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 28 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sull’Appennino e ... Leggi su newsmondo

Juve18937091025 : RT @3BMeteo: ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Diverse zone vedranno rovesci pomeridiani @pelopippo - LuinoNotizie : Sereno e soleggiato nel corso di tutta la giornata con temperature intorno ai 30 gradi. Ecco le previsioni di… - meteo_lodi : RT @3BMeteo: ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Diverse zone vedranno rovesci pomeridiani @pelopippo - 3BMeteo : ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Diverse zone vedranno rovesci pomeridiani @pelopippo - SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni del 16 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

L’Italia non gode più della protezione dell’anticiclone e le conseguenze sono evidenti, in quello che è un quadro meteo tutt’altro che estivo. L’instabilità è già salita in cattedra, con temporali che ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione LAZIO.