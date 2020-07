La Protezione Civile: "Piccolo e cattivo, impossibile prevedere un temporale così" (Di giovedì 16 luglio 2020) Fausto Guzzetti, direttore dell'ufficio rischi. "Il nubifragio di Palermo era al di là delle nostre capacità di previsione a 24 ore". Ha scaricato 120 millimetri di pioggia sul cemento e sull'asfalto della città. Da ottobre un sistema di allerta automatica invierà messaggi a... Leggi su repubblica

GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - repubblica : Palermo, il giorno dopo la bomba d'acqua: circonvallazione bloccata, traffico in tilt. La protezione civile e i vig… - LaStampa : Il 7 agosto in scena torna il concerto sinfonico nel Bosco degli Artisti di Falcade. Esibizione a 2000 metri di quo… - ErmesMoras1 : RT @Ilconservator: Quindi la Protezione Civile chiede i soldi agli italiani con pubblicità sulla RAI per poi darli alla Moby… - ilpozzoparlante : RT @RadioSavana: Palermo, Leoluca Orlando, sindaco delle #risorseINPS clandestini, in un italiano molto stentato, si lava le mani: 'La colp… -