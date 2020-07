Havana Club e Skepta insieme a sostegno dei valori delle culture locali (Di giovedì 16 luglio 2020) Havana Club ed il rapper Skepta presentano la bottiglia di rum in edizione limitata Skepta Havana Club 7, nata dalla collaborazione ispirata alle radici cubane del marchio e all’eredità culturale nigeriana di Skepta. A L’Avana, il rapper icona del Grime e capo nigeriano Yoruba ha scoperto un legame profondo tra la sua cultura e lo spirito afro-cubano. L’eredità culturale Yoruba è infatti infusa in tutte le tradizioni cubane e si manifesta attraverso l’energia gioiosa e lo spirito cubano del “do-it-yourself“, essenza creativa che appartiene anche alla comunità londinese in cui Skepta è cresciuto e ha prodotto la sua musica. Skepta ha incanalato il concetto cubano di ... Leggi su winemag

Rosmy16823714 : RT @realtrinacria_: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Per problemi tecnici con questa pagina il #club Havana si sposta qui ..???? ?? @FMHavan… - EmaOwna : RT @realtrinacria_: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Per problemi tecnici con questa pagina il #club Havana si sposta qui ..???? ?? @FMHavan… - skilllion8 : RT @realtrinacria_: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Per problemi tecnici con questa pagina il #club Havana si sposta qui ..???? ?? @FMHavan… - ProClubs_Com : RT @realtrinacria_: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Per problemi tecnici con questa pagina il #club Havana si sposta qui ..???? ?? @FMHavan… - FMESPORTSPC : RT @realtrinacria_: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Per problemi tecnici con questa pagina il #club Havana si sposta qui ..???? ?? @FMHavan… -

Ultime Notizie dalla rete : Havana Club Havana Club e Skepta insieme a sostegno dei valori delle culture locali WineMag.it Havana Motor Club 2015

Havana Motor Club è un film di genere Documentario, Drammatico del 2015 diretto da Bent-Jorgen Perlmutt con Carlos Álvarez e Milton Díaz Canter. Durata: 80 min. Paese di produzione: Cuba, USA.

Bacardi, l’ultimo Cuba libre è la guerra in casa

L’ultimo passo verso la guerra aperta l’ha fatto la contendente più giovane del lotto: Maria Luisa Bacardi, 19 anni, figlia di Monika Bacardi e di Don Luis Gomez del Campo Bacardi. La sua discendenza ...

Havana Motor Club è un film di genere Documentario, Drammatico del 2015 diretto da Bent-Jorgen Perlmutt con Carlos Álvarez e Milton Díaz Canter. Durata: 80 min. Paese di produzione: Cuba, USA.L’ultimo passo verso la guerra aperta l’ha fatto la contendente più giovane del lotto: Maria Luisa Bacardi, 19 anni, figlia di Monika Bacardi e di Don Luis Gomez del Campo Bacardi. La sua discendenza ...