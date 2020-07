Gestione della sicurezza, via ai corsi all’Università Giustino fortunato (Di giovedì 16 luglio 2020) di Salvatore Pignataro Al via le iscrizioni al Corso di formazione universitaria in “SAFETY & SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE” presso l’Università Giustino fortunato. Il Corso è finalizzato a trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla Gestione della sicurezza in presenza di pubbliche manifestazioni, dalla partita di calcio che richiama migliaia di spettatori alla piccola sagra di paese con poche centinaia di persone. Possono accedere al Corso coloro che sono in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Il Corso è suddiviso in sette moduli di cui uno di verifica che comprendono ... Leggi su ildenaro

wireditalia : Mancano 23,4 miliardi di metri cubi d’acqua, l'equivalente del lago di Como. Bisogna rivedere la gestione della ret… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto il Comandante della #DiamondPrincess Gennaro Arma al quale ha consegnato l'on… - Agenzia_Ansa : #Joe Biden avanti di 11 punti su #Donald Trump. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal-Nbc, l'ex vice presiden… - OrrGeppo : RT @disinformatico: I dati sulla gestione della pandemia in USA (posti letto disponibili per ricovero) non sono più pubblici. Chissà perché. - CentriSociali : @HuffPostItalia Colui che ha attaccato il sindaco di una città, è lo stesso che, quando ci si è chiesti della gesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione della DSU Ttoscana: confermata certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015 SienaFree.it Vitulano, disagi per interruzioni idriche: la giunta diffida Gesesa

La protesta dei alcuni cittadini di Vitulano contro le continue interruzioni del servizio idrico da parte di Gesesa in alcune zone del territorio servite dal serbatoio “De Maria” viene fatta propria d ...

Il coro del commercio: "Impensabile un secondo lockdown". Ma la pandemia sta cambiando il volto dei negozi: nessuno compra online quanto il Piemonte

Positivo il giudizio sulla gestione sanitaria della crisi, ma sono bocciate le scelte sul piano economico (80% gli scontenti). Con nuove restrizioni, un terzo dei negozi potrebbe chiudere, grandi timo ...

La protesta dei alcuni cittadini di Vitulano contro le continue interruzioni del servizio idrico da parte di Gesesa in alcune zone del territorio servite dal serbatoio “De Maria” viene fatta propria d ...Positivo il giudizio sulla gestione sanitaria della crisi, ma sono bocciate le scelte sul piano economico (80% gli scontenti). Con nuove restrizioni, un terzo dei negozi potrebbe chiudere, grandi timo ...