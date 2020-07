Gabriele Esposito: dopo «Amici», venite a ballare? (Di giovedì 16 luglio 2020) Gabriele Esposito è uno dei protagonisti del numero estivo di GQ, ora in edicola. Qui, l'intervista che accompagna il servizio di moda di luglio/agosto 2020. Le storie dei ballerini iniziano spesso con una famiglia che si prodiga per il figliolo talentuoso. Nel suo caso c’è una nonna speciale, giusto? «La nonna paterna: non vede bene - poco più delle ombre - e quindi conosce solo quello che immagina della storia. Voglio essere bravo per farle sapere che merito i suoi complimenti, perché veda quello che le è negato. La sua presenza mi protegge, anche nell’assenza, come un’aura: noi due siamo di poche parole, ma ci diciamo tutto».Intanto l’adolescenza l’ha passata negli studi di «Amici». A casa è tornato a 22 anni, causa quarantena. «La ... Leggi su gqitalia

filo_my_world : RT @clownveggente: Buongiornissimo raga, nell ultima storia di Gaia: -comunale le fa sentire come è giusto pronunciare il cognome 'Gozzi'.… - perstareconte : RT @clownveggente: Buongiornissimo raga, nell ultima storia di Gaia: -comunale le fa sentire come è giusto pronunciare il cognome 'Gozzi'.… - clownveggente : Buongiornissimo raga, nell ultima storia di Gaia: -comunale le fa sentire come è giusto pronunciare il cognome 'Goz… - torno_gabriele : RT @FarCrygame: Cosa faresti contro uno spietato dittatore? Interpretato da Giancarlo Esposito, Anton Castillo sha un piano per realizzare… - baciamipayno : raga c'è gabriele esposito a mezz'ora da casa mia -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Esposito Gabriele Esposito: dopo «Amici», venite a ballare? GQ Italia Gabriele Esposito: dopo «Amici», venite a ballare?

Gabriele Esposito è uno dei protagonisti del numero estivo di GQ, ora in edicola. Qui, l'intervista che accompagna il servizio di moda di luglio/agosto 2020.

Etro torna a sfilare con l’omaggio a Morricone: un grido di speranza in passerella dopo la pandemia

“Finalmente, siamo di nuovo insieme, nel giardino di questo iconico hotel, nel cuore del Quadrilatero della Moda" con queste parole Kean e Veronica Etro celebrano la prima sfilata dal vivo dopo ...

Gabriele Esposito è uno dei protagonisti del numero estivo di GQ, ora in edicola. Qui, l'intervista che accompagna il servizio di moda di luglio/agosto 2020.“Finalmente, siamo di nuovo insieme, nel giardino di questo iconico hotel, nel cuore del Quadrilatero della Moda" con queste parole Kean e Veronica Etro celebrano la prima sfilata dal vivo dopo ...