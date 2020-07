D’Aversa: «Non siamo più quelli dell’andata» – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato dopo la sconfitta col Milan Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato della prestazione della sua squadra dopo il k.o. contro il Milan per 3-1. «In questo momento pecchiamo di quella qualità che avevamo nel girone d’andata. Prima quando si andava in vantaggio difficilmente riuscivano a farci gol e ribaltare il risultato. Ci conforta il fatto che si è creato tanto, con un Milan che difficilmente ultimamente concedeva qualcosa agli avversari». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Beltotto : @Lo_statistico Un bel de zerbi, juric d aversa guarda pure mihajlovic non mi dispiace.. Ma un opportunità a gasper… - Milannews24_com : D’Aversa: «Abbiamo sbagliato su Kessie, non siamo partiti bene» - OdeonZ__ : Parma, D'Aversa: 'Bisogna pedalare, tutti dobbiamo guadagnarci la riconferma...' - Dalla_SerieA : Parma, D'Aversa: 'Dura col Milan: è in condizione ottimale' - - simondritt : @mauw8nderful Se cerchi questo da chi non lo fa hai cannato la scelta. Non prendo Kloop per fare catenaccio e contropiede...prendo D’aversa -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa Non Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta