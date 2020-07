Coppia sposata da 62 anni si dice un’ultima volta addio: dolce gesto di un’addetta della casa di riposo (Di giovedì 16 luglio 2020) Una Coppia sposata per 62 anni è stata in grado di dirsi addio dopo che un’infermiera ha unito i loro letti. A John Wilson, 92 anni, è stata data la devastante notizia che aveva un cancro terminale a maggio ed è stato ricoverato al Queen’s Hospital Burton. Qui anche sua moglie Marjorie, 88 anni, è stata curata. Coppia sposata da 62 anni si dice addio: la commovente storia Con Marjorie che doveva essere dimessa nella sua casa di cura, il personale della struttura si è conto che la Coppia non avrebbe mai potuto più rivedersi. Così la suoea Emma Barker ha fatto in modo che i letti di Marjorie e ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Coppia sposata Coppia sposata da 62 anni si dice un’ultima volta addio: dolce gesto di un’addetta della casa di riposo Kontrokultura Laura Chiatti compie 38 anni: tanti auguri all'attrice, cantante e modella

Occhi verdi e sorriso magnetico, Laura Chiatti compie 38 anni il 15 luglio. Il grande pubblico la conosce solamente come attrice, ma Laura è anche cantante e modella. Una professionista completa insom ...

Riccardo Scamarcio diventerà padre: la compagna Angharad Wood è incinta

Riccardo Scamarcio diventerà padre. A svelarlo le foto apparse sul settimanale Diva e Donna in cui la compagna Angharad Wood sfoggia il pancione. La coppia, legata da circa due anni, sarebbe in attesa ...

