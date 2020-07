Cisterna, tragico incidente sull’Appia: domani l’ultimo saluto a Giuseppe Polvere e Giuseppina di Stasio (Di giovedì 16 luglio 2020) Si svolgeranno domani i funerali di Giuseppe Polvere e di sua moglie Giuseppina Di Stasio. L’ultimo saluti ai coniugi si terrà nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, in piazza XIX Marzo a Cisterna, alle ore 15.30. Il tragico incidente La coppia nella serata di sabato 4 luglio stava viaggiando su via Appia, in direzione Velletri, a bordo di una moto quando è stata improvvisamente travolta da un’auto che viaggiava in direzione Cisterna. A bordo dell’auto c’erano 2 ragazzi 20enni di origine rumena, risultati negativi al drug e alcool test. Nel violentissimo scontro, Giuseppe è morto sul colpo, mentre sua moglie Giuseppina era rimasta gravemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Cisterna, tragico incidente sull’Appia: domani l’ultimo saluto a Giuseppe Polvere e Giuseppina di Stasio - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Tragico incidente sull’Appia nella notte: morto un ragazzo di Cisterna di Latina - CorriereCitta : Tragico incidente sull’Appia nella notte: morto un ragazzo di Cisterna di Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna tragico Cisterna, tragico incidente sull’Appia: domani l’ultimo saluto a Giuseppe Polvere e Giuseppina di Stasio Il Corriere della Città Venerdì i funerali di Giuseppina e Giuseppe, marito e moglie morti travolti da un’auto

Si terranno venerdì alle 15.30 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna di Latina i funerali di Giuseppina Di Stasio e del marito Giuseppe Polvere, deceduti in seguito a un tra ...

Omicidio di Desirée Mariottini: testimone non si presenta in Aula, è andata in overdose

Una testimone attesa in Aula nel processo per l'omicidio di Desirée Mariottini è entrata in overdose. Come riporta Il Messaggero, si tratta di una ragazza nigeriana, che è finita in ospedale ed è stat ...

Si terranno venerdì alle 15.30 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna di Latina i funerali di Giuseppina Di Stasio e del marito Giuseppe Polvere, deceduti in seguito a un tra ...Una testimone attesa in Aula nel processo per l'omicidio di Desirée Mariottini è entrata in overdose. Come riporta Il Messaggero, si tratta di una ragazza nigeriana, che è finita in ospedale ed è stat ...