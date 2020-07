Bandai Namco: in arrivo quattro live stream a luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Ad aggiungersi alla lunga lista degli showcase digitali estivi, arrivano anche ben quattro live stream targati Bandai Namco a luglio Il rinvio di praticamente ogni fiera dedicata al mercato videoludico contemporaneo a causa del COVID-19 non ha ovviamente fermato l’industria. Le aziende sono nel tempo corse ai ripari, organizzando una lunga sequela di eventi digitali da “remoto” a sostituire quelle che un tempo avrebbero ammassato un grande quantitativo di persone. Ad aggiungersi a questo modus operandi arriva anche Bandai Namco Entertainment che ha annunciato una serie di live stream dedicati ai suoi titoli in uscita. Tutti e quattro gli eventi si terranno nel mese di ... Leggi su tuttotek

