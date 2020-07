Autostrade: con Cdp il controllo torna pubblico dopo 21 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Un cambio di pelle con il ritorno al pubblico. dopo 21 anni, il futuro di Autostrade, controllata da Atlantia, è quello della public company: una società che avrà come azionista di maggioranza Cassa Depositi e Prestiti mentre la famiglia Benetton farà un passo indietro per una progressiva uscita fino a scendere a una quota che non dovrebbe andare oltre l’11%. Un percorso che il Governo, nel corso di una riunione fiume del Consiglio dei ministri notturno, ha messo nero su bianco, sia per quel che riguarda il futuro assetto societario sia per quel che riguarda gli aspetti dell’accordo transattivo, dagli esborsi compensativi al nuovo quadro tariffario, che, una volta accettato dalla società, allontana lo spettro di una revoca della concessione. Tappa dopo ... Leggi su quifinanza

