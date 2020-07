1 minuto in Borsa 16 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) (TeleBorsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni (+1,62%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore tecnologia (-1,31%). Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,14. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Francia annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,2%. In Regno Unito, pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione con valore pari a -28.100 unità. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il ... Leggi su quifinanza

Vola Atlantia in Borsa dopo l’accordo raggiunto con il governo per il riassetto di Autostrade che prevede la progressiva uscita della holding della famiglia Benetton dal capitale. Il titolo per tutta ...

Autostrade per l’Italia: niente revoca, torna lo Stato. Atlantia vola in Borsa (più 25%)

ROMA – Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public ...

