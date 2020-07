Udinese – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) Udinese – Lazio è una sfida molto interessante della 33a giornata di Serie A, che si gioca questa sera alle ore 21:45. I padroni di casa vogliono mettere al sicuro la salvezza, gli ospiti devono rialzarsi dopo gli ultimi deludenti risultati. Udinese – Lazio: come arrivano alla gara L’Udinese è alla seconda partita consecutiva in casa, la prima è andata decisamente male, perchè i friulani si sono inchinati alla Sampdoria per 1-3 interrompendo così una serie positiva che durava da tre giornate e facendosi agganciare proprio dai blucerchiati in classifica. Il margine sulla zona salvezza è di 6 punti e i ragazzi di Gotti vogliono blindare la Serie A il prima possibile. Stasera proveranno ad approfittare del momento critico dei laziali. La ... Leggi su giornal

