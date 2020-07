Sassuolo-Juventus, gol di Alex Sandro: colpo di testa vincente: è 3-3 (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Succede qualsiasi cosa in Sassuolo-Juventus, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium i ragazzi di Maurizio Sarri trovano la rete del 3-3 grazie al colpo di testa vincente di Alex Sandro che beffa i neroverdi poco attenti in difesa. E adesso un finale di partita al cardiopalma: di seguito il VIDEO del gol. Leggi su sportface

