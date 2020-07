Pari esterno per Juve e Lazio, vincono Roma e Fiorentina (Di giovedì 16 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Pari in trasferta per Juve e Lazio contro Sassuolo (3-3) e Udinese (0-0), con l’Inter può approfittarne domani per portarsi al secondo posto solitario, mentre vincono Roma e Fiorentina che battono Verona (2-1) e Lecce (0-3). Bianconeri intanto a +7 sull’Atalanta. Una rete di Danilo in avvio di match sembra spianare la strada ai bianconeri di Sarri che già al 12′ si trovano avanti di due reti grazie al raddoppio di Higuain. Ma il Sassuolo conferma il buon momento e riapre il match con Djuricic nel primo tempo, poi nella ripresa prima pareggia con Berardi e poi passa con Caputo. Tocca ad Alex Sandro rimettere tutto e definitivamente in Parità: per i bianconeri appena due punti in tre gare. Dopo tre ... Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Pari esterno per Juve e Lazio, vincono Roma e Fiorentina - nestquotidiano : Pari esterno per Juve e Lazio, vincono Roma e Fiorentina - pablo__liberal : @Ettorelmt @Simone00320147 @di_meb @CalaminiciM fasi messe in esterno, in piccole aziende pressoché familiari, con… - gabrielsniceass : @LaceUpKellsXX ambiente familiare all’inizio e ambiente esterno alla famiglia più tardi, dal tipo di attaccamento c… - infoitsport : Serie A, pari tra Napoli e Milan. Colpo esterno della Sampdoria, vince il Genoa -