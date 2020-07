Nubifragio a Palermo, bilancio tragico: 2 morti, persone si salvano a nuoto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono bastati poche ore di pioggia intensa, una bomba d’acqua di quelle che non ti aspetti e a Palermo è successo davvero di tutto. Al momento il bilancio è tragico: sono due le persone morte, da quello che si apprende si tratta di due persone che sono rimaste bloccate in auto in un sottopasso. Stando a quanto riferisce l’Ansa, le due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione. Tre ore di pioggia intensa hanno cambiato il volto della città che in poco tempo. Le immagini che arrivano dal capoluogo siciliano sono quasi da film apocalittico: strade allagate, persone che si mettono in salvo nuotando e cercando di uscire dalle macchine. In poche ore è successo davvero di tutto. ... Leggi su ultimenotizieflash

